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Власти Хельсинки до конца года начнут выкуп принадлежащей россиянам арены

Мэрия Хельсинки до конца года подаст прошение о выкупе у россиян Helsinki Hall

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Global Look Press

Мэрия Хельсинки намерена до конца текущего года направить просьбу правительству Финляндии о принудительном выкупе крупнейшего крытого спортивно-концертного комплекса Helsinki Hall, принадлежащего россиянам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Город перейдет к дальнейшей подготовке заявки на получение разрешения на выкуп. Ожидается, что заявка будет подана в ноябре-декабре. Решение о выдаче разрешения на выкуп будет принимать правительство», — говорится в сообщении.

Даже в случае получения права на принудительный выкуп, мэрии, по оценкам, потребуется не менее года для передачи управления залом и его последующей эксплуатации, добавили власти.

В конце октября газета Helsingin Sanomat писала, что в Финляндии наложили арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) по иску украинской компании «Нафтогаз». По данным издания, площадь арестованного имущества составляет 3326 квадратных метров. Позднее посольство России в Хельсинки заявило, что дипмиссия не получала данных об аресте земли и здания РЦНК.

Helsinki Hall, являющийся одним из самых крупных крытых комплексов в Финляндии, остается закрытым с марта 2022 года. Это произошло после введения санкций ЕС в отношении его основных владельцев — граждан России.

Ранее власти Финляндии подали в суд на российских владельцев концертной арены.

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