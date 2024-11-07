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Прокуратура потребовала лишить свободы бывшую судью за многомиллионную взятку

Прокуратура запросила четыре года для экс-судьи Колесниченко за взятку

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Depositphotos

Прокуратура запросила четыре года лишения свободы для бывшей судьи Гагаринского суда в Москве Ольги Колесниченко, которую обвиняют в крупной взятке. Об этом пишут «Ведомости».

Женщине предъявили обвинение в посредничестве при передаче взятки на сумму 6,5 млн рублей (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). По данному делу в качестве обвиняемой также проходит глава юридической фирмы Татьяна Евграфова.

По данным издания, государственный обвинитель в виде дополнительного наказания рекомендовал назначить экс-судье штраф в размере 4 млн рублей, а также временно запретить работать в судебной системе и правоохранительных органах.

Преображенский суд Москвы провозгласит приговор 7 ноября.

В июне этого года сообщалось о том, что в Адыгее мировой судья предложил автомобилисту, которому грозило лишение водительских прав, избежать наказания. Свои услуги он оценил в 30 тыс. рублей. Подсудимый согласился и пришел в кабинет к судье с нужной суммой. Во время передачи взятки в помещение ворвались сотрудники ФСБ, и судья решил избавиться от денег, выбросив купюры в окно.

Ранее экс-следователя осудили за рекордную в истории РФ взятку.

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