Суд постановил взыскать с осужденных за рекордную взятку экс-следователей

Балашихинский суд Московской области постановил взыскать с осужденного за рекордную взятку в биткойнах экс-следователя Следственного комитета России Марата Тамбиева и его коллеги Кристины Ляховенко 7 млрд 809 млн рублей в счет погашения ущерба. Об этом сообщает ТАСС.

Также с Тамбиева постановили взыскать 277 млн рублей в качестве компенсации за его преступные действия.

В июне в Балашихинский городской суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной России в размере более 2718 биткоинов (7,3 млрд рублей) и $1,5 млн. Обвиняемым по делу проходит бывший руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев.

По версии следствия, Тамбиев в 2020 году за 500 тыс. рублей помог знакомому адвокату Роману Мейеру возбудить уголовное дело о грабеже и помочь его клиентам, участникам хакерской группировки Infraud Organization. В январе 2021 года хакеры стали фигурантами уголовного дела за создание незаконного маркетплейса. Дело попало в производство Ляховенко. Вслед за этим обвиняемые, считает следствие, стали регулярно получать взятки.

Ранее бывший российский министр признался в получении крупной взятки.