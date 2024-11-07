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Разъяренный олень напал на водителя и повредил его автомобиль

The Sun: в Англии олень напал на автомобиль, в котором были люди

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В Англии разъяренный олень напал на водителя и повредил его автомобиль, пишет The Sun.

Крис Айвери рассказал, что инцидент произошел, когда он вместе с пассажиром проезжал мимо оленей, пасущихся у дороги. Одному животному, видимо, не понравилось, что британец подъехал слишком близко, и он напал на человека. Зверь рогами начал бить по автомобилю, оставляя глубокие вмятины.

«Мы были шокированы», — мужчина, добавив, что после случившегося они с приятелем пошли выпить кофе, чтобы перевести дух.

К счастью, ни Крис, ни пассажир не пострадали, но ремонт автомобиля обойдется примерно в £1000. Впрочем, британец не держит зла на оленя.

«Это был незабываемый опыт. Дикая природа может быть очень непредсказуемой», — отметил он.

Ранее в США охотник выстрелил в женщину, приняв ее за оленя. Теперь ему грозит большой тюремный срок.

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