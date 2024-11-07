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В казачьем обществе оценили игру «Смута: Зов сердца»

Специалист Кочубеев: «Смута: Зов сердца» станет полезной игрой для молодежи

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Сайберия Нова

Новая российская видеоигра, героями которой будут казаки, станет полезным продуктом для молодежи. Об этом RuNews24.ru рассказал заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике, председатель Союза казачьей молодежи России Игорь Кочубеев, комментируя планы разработчиков ролевой видеоигры «Смута».

По его словам, «Смута» является важным отечественным проектом, потому что она помогает просвещать молодых людей в историческом плане. Он отметил, что разработчикам игры удалось создать уникальную атмосферу на основе реальных событий.

«Отрадно, что в компьютерной индустрии появляется не только интересный, но и полезный продукт. Мы надеемся, что в новых обновлениях шире будет представлена конструктивная роль казаков в преодолении Смуты, к тому же данный сюжет имеет исторические основания и своих героев», — добавил Кочубеев.

В конце октября сообщалось, что казаки станут героями визуальной новеллы про эпоху Смутного времени «Смута: Зов сердца» от разработчиков ролевой видеоигры «Смута» из отечественной студии Cyberia Nova. Ее релиз состоялся 4 ноября в День народного единства. В основу сюжета обеих игр лег исторический роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина.

Ранее была раскрыта судьба российской игры «Смута» для консолей.

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