Казаки станут героями российских видеоигр о традиционных семейных ценностях

Казаки станут героями визуальной новеллы про эпоху Смутного времени «Смута: Зов сердца» от разработчиков ролевой видеоигры «Смута» из отечественной студии Cyberia Nova. Ее релиз состоится 4 ноября в День народного единства, сообщает пресс-служба компании.

В основу сюжета обеих игр лег исторический роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина. В сюжете визуальной новеллы упор будет сделан на традиционные российские духовно-нравственные и семейные ценности. При этом как минимум двое героев игр серии «Смута» являются представителями казачества.

Как отметил председатель комиссии по физической культуре и спорту Армавирской епархии, настоятель храма святителя Митрофана Воронежского станицы Прочноокопской Армавирской епархии иерей Игорь Бирюков, можно только приветствовать появление российских видеоигр, в которых найдут отражение традиционные семейные и духовные ценности.

Директор Межконтинентальной киберспортивной лиги, экс-президент Федераций компьютерного спорта России и Москвы Александр Горбаченко подчеркнул, что сегодня видеоигры это не просто развлечение, а мощнейший инструмент мягкой силы и влияния на мировоззрение.

«Как внутри страны, так и за рубежом. По популярности у молодой аудитории видеоигры уже опережают кинематограф, литературу, музыку. Принципиально важно, чтобы игры в нашей стране доносили бы традиционные российские ценности, а не воспитывали исподволь терпимость к различным девиациям, вроде однополой любви или трансгендерности», — сказал он.

Во Всероссийском казачьем обществе также полагают, что подобные видеоигры могут быть не только полезны для духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи, но и успешно интегрированы в образовательный процесс в качестве дополнительных наглядных пособий по истории России и культуре казачества.

Заместитель атамана Всероссийского казачьего общества по молодежной политике, председатель Союза казачьей молодежи России Игорь Кочубеев отметил, что игровой мир является моделью реальности, давая возможность игроку сделать нравственный выбор, сформировать свою модель поведения в конкретной ситуации.

«Игра может стать прекрасной формой патриотического воспитания», — отметил он.