Жители Новосибирска остались без света из-за сильного ветра

Жители 11 районов Новосибирска остались без электричества из-за штормового ветра, сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Порывы повредили несколько ЛЭП, местами оборвали провода и разрушили изоляторы. Больше всего поломок в Мошковском, Сузунском, Северном районах и Новосибирской агломерации. Разбираются с проблемами больше 150 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики обещают восстановить подачу электричества к 21:00 (19:00 мск).

5 ноября шквалистый ветер оставил без света около 90 тысяч жителей Дагестана. Порывы ветра в некоторых местах достигали 29 метров в секунду.

Также из-за ветра наблюдались проблемы с транспортом. Местные жители жаловались на резко выросшие цены.

4 ноября сильный ветер наблюдался в Краснодаре. Там из-за непогоды повалило 13 деревьев, а также была повреждена вывеска ТРЦ.

Ранее в Санкт-Петербурге был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.