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В СПбГЭУ заявили, что студенты могли отказаться от добровольного опроса об отношении к России

В СПбГЭУ назвали полностью анонимным опрос об отношении к России с авторизацией через соцсети

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Igor.burlak/Wikimedia Commons

Опрос о «социально-психологическом самочувствии» для сотрудников и студентов Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) с вопросами об отношении к России и президенту — «полностью анонимный и добровольный». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе вуза.

«Данный опрос является полностью анонимным и добровольным. Данные для опроса собирает платформа, инициировавшая опрос. Указывать данные или нет — решает тот, кто проходит анкетирование. ВУЗ на это никак не влияет», — сообщили в СПбГЭУ.

Сообщения о том, что после отказа проходить опрос студентов заставляют писать объяснительные, в вузе назвали фейком.

«Информация о том, что студенты, которые не захотели пройти опрос, должны написать объяснительную, является фейком и не соответствует действительности, так как опрос анонимный и добровольный», — сказали там.

Как писал Telegram-канал «Осторожно, новости», при прохождении опроса у студентов потребовали указать имя, фамилию и номер телефона, — или авторизоваться через «ВКонтакте». По информации издания, анкетирование с вопросами о России, президенте, вере и семье должны пройти около 600 учащихся и 285 преподавателей. В случае отказа, рассказал один из студентов, нужно было написать объяснительную записку на имя декана.

Ранее в России выступили против анонимного анкетирования в школах.

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