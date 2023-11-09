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В России выступили против анонимного анкетирования в школах

Детский омбудсмен Москвы Ярославская выступила против анонимных опросов в школах

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Pexels

В российских школах не стоит проводить анонимные анкетирования, потому что учить школьников выражать свои мысли, не подписываясь, — неправильно. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская, комментируя предложение члена Комитета по просвещению Анны Скрозниковой проводить ежегодный опрос учеников, чтобы узнать, сталкиваются ли дети с травлей.

«Мне кажется, что, когда мы учим детей анонимно, не подписываясь, высказывать свое мнение, мы учим их плохому. На мой взгляд, это неоткрытая, недоброжелательная изначально среда для ребенка, если он, учась в школе, где он проводит большую часть своего времени, боится высказать свое мнение. Это очень нехорошо. И меня это смущает», — сказала Ярославская.

По ее мнению, в школах нужно создавать здоровую среду общения взрослых и детей, а также проводить медиацию. Детский омбудсмен Москвы добавила, что она занимается подготовкой обращения к исполнительной власти с предложением внедрить данную технологию в образовательные учреждения.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала «Газете.Ru», что родителям стоит больше времени проводить со своими детьми, чтобы узнать об их переживаниях и о возможной школьной травле.

Ранее психолог рассказала, какие дети становятся обидчиками и жертвами школьной травли.

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