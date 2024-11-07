Сеченовский университет совместно со Сбером будет выпускать медицинских ИТ-инженеров

Совместный кампус для обучения студентов цифровым профессиям открыли Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова и «Школа 21» Сбера. В официальном открытии кампуса приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

Студенты-медики получили возможность глубоко изучать основы веб-разработки, API, анализ данных и нейронные сети. В качестве основного языка программирования используется Python. Он прост в изучении, его широко применяют в биоинформатике. С его помощью обрабатывают медицинские данные, на нем пишут приложения для диагностики и прогнозирования заболеваний.

Программу обучения, адаптированную для потребностей медицинской сферы, разработали специально для этого проекта «Школа 21» совместно с индустрией здоровья Сбера и Сеченовским университетом.

Как рассказал Герман Греф, обучение в «Школе 21» полностью бесплатное, оно проходит без преподавателей, путем выполнения заданий в онлайн-формате, причем кампус открыт круглосуточно и посещение свободное. Он подчеркнул, что искать ответы на вопросы нужно сообща, это развивает «мягкие» навыки, так называемые софт-скиллы — умение работать в команде, критическое мышление, когнитивные способности, системное мышление, умение находить нестандартные решения.

«Сегодня новые технологии приходят в медицину и расширение компетенций необходимо как практикующему врачу, так и врачу-исследователю», — отметил Михаил Мурашко.

На обучение в кампусе уже образовался конкурс в три человека на место. Претендентов пропускают через «бассейн», где студенты обучаются основам цифровой инженерии. Выполнившие все задания продолжают обучение с глубоким погружением в ту специальность, которую они для себя выбрали. Первый «бассейн» уже завершен, в нем участвовали 122 человека, и 59 из них прошли на следующий этап обучения. «Это, в основном, студенты 4,5 и 6 курсов, они понимают, зачем они сюда пришли и что они хотят получить», — рассказал ректор Сеченовского университета. — Это первая школа такого профиля у нас в стране в сфере медицинского образования. Я на сто процентов уверен, что без цифровых компетенций не будет движения вперед ни в науке, ни в практике».

Греф посоветовал студентам для выполнять задания в «Школе 21» с помощью GigaChat, который дает более развернутые ответы по медицинской тематике, чем другие нейросети. Это результат сотрудничества между Сбером и Министерством здравоохранения РФ, теми научными и образовательными учреждениями, которые входят в его структуру, и правительства Москвы. Без врачей нельзя научить даже самые продвинутые нейросети решать практические вопросы в области медицины.

«Название «Школа 21» означает, что надо пройти 21 уровень обучения, это параллельная, совершенно иная система обучения нежели в вузе», — пояснил глава Сбербанка.

По его словам, это единственная школа в мире, которая выпускает миддлов, то есть, специалистов, которые сразу способны к самостоятельное работе, а не джуниоров, которые требуют руководства и контроля.

«Я никогда не слышал, чтобы где-нибудь в мире была такая коллаборация, тут мы находимся на передовых рубежах по методам обучения», — заметил Греф.