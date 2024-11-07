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Несовершеннолетнему россиянину – поджигателю сотовых вышек избрали меру пресечения

В Петербурге несовершеннолетнего поджигателя сотовых вышек заключили под стражу

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Global Look Press

В Санкт-Петербурге Колпинский районный суд избрал меру пресечения подростка, которого подозревают в совершении террористического акта. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, в конце октября и начале ноября 2024 года юноша поджег оборудование базовых станций сотовой связи на улицах Тверская и Понтонная. Сумма нанесенного подростком ущерба составила полмиллиона рублей.

Молодой человек согласился на преступление ради денег. Кураторы обещали выплатить ему 30 тысяч рублей, но получил несовершеннолетний фигурант только пять.

Решением суда подростка поместили под стражу до 4 января 2025 года. Сторона защиты просила для него домашний арест, но суд не согласился с такой мерой пресечения.

Ранее в Забайкалье двое подростков совершили диверсию по заданию куратора.

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