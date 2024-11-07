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В Ставропольском крае школьникам предложили пройтись по флагу США

В ставропольской школе на входе в класс постелили флаг США

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Телеграм-канал «Осторожно, новости»

В ставропольской школе на встрече с участниками СВО на входе в класс постелили флаг США и предложили детям по нему пройтись. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Фото со встречи, в том числе то, на котором можно разглядеть часть флага, постеленного у двери, опубликовал глава Кочубеевского муниципального округа Алексей Клевцов в Telegram-канале.

Встреча участников СВО прошла в школе №15 села Ивановского 6 ноября. Чиновник отметил, что дети узнали о «боевом пути гостей». Военные продемонстрировали элементы вооружения, а также рассказали о том, как получить навыки по управлению БПЛА.

Клевцов подчеркнул, что дети «слушали с большим интересом и задавали вопросы».

Как рассказал источник журналистов, на встрече военные критиковали айфоны, а также внешний вид самих детей. Также они якобы расстелили на входе в класс флаг иностранного государства, и дети должны были по нему пройти. Источник издания утверждал, что школьники боялись обойти полотно, так как за их действиями наблюдали.

В школе в беседе со СМИ не смогли уточнить, действительно ли флаг лежал на полу.

Ранее коридор в школе в Воронеже украсили оружием из зоны СВО.

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