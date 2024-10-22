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Коридор в одной из российских школ украсили оружием из зоны СВО

«Подъем»: коридор в школе в Воронеже украсили оружием из зоны СВО

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Директор СОШ №87 в Воронеже Владимир Василенко рассказал изданию «Подъем», что коридор учебного заведения украсили оружием из зоны спецоперации.

По словам Василенко, в холле школы было решено создать патриотический уголок. Он всегда открыт, и ученики могут видеть военные экспонаты каждый день, а не «раз в год на экскурсии».

«Мы сейчас пытаемся оборудовать такое тематическое место. Там у нас линейки проходят и всё остальное. Суть в связи поколений нынешних с предыдущими. Мы пока только оформляем, пока и смотреть нечего, мы ещё в процессе формирования», — поделился директор.

Отмечается, что мнения жителей города разделились — одни задаются вопросом, «чему может научить пушка над головой», и призывают «не встраивать это в повседневность». Другие же решили, что дети должны «знать, как это выглядит в реальности».

До этого воспитанники казачьих классов из разных городов страны приняли участие в акции «Письмо солдату».

Ранее в красноярской школе повесили плакат с призывом «отомстить за наших».

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