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Психолог рассказала, какие типы женщин отпугивают мужчин

Психолог Кардиакос: женщины-амазонки могут отпугивать мужчин

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Look Studio/Shutterstock/FOTODOM

Женщины жертвенного типа, которые не умеют отдыхать и просить о помощи, могут отпугивать мужчин. Об этом «Радио 1» рассказала семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос.

Кроме того, такой эффект могут создавать женщины-амазонки, предупредила эксперт. По ее словам, они могут конкурировать с мужчинами и показывать свое превосходство. Еще один тип, о котором рассказала психолог, — «жена-мама», рядом с которой мужчина будет похож на ребенка.

Кардиакос отметила, что в отношениях важно находить баланс, учитывать свои желания и находить компромиссы с партнером.

«Очень зависит, как мы эту независимость реализуем в партнерстве, потому что в жизни можно быть достигатором, а вот вместе с партнером где-то мягче следует быть, терпеливее, в отношениях без этого никак», — заключила она.

Психолог, гештальт-терапевт Элеонора Чапкевич до этого говорила, что дневник эмоций поможет пережить разрыв отношений, в него можно записывать все чувства, которые возникают в момент сильных эмоций. Помимо этого, она советует выделить время и прожить свои эмоции, а не прятать их.

Ранее психолог рассказала, как справиться с гиперчувствительностью.

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