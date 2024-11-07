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Отчима-педофила изобличили после того, как его 4-летняя жертва рассказала обо всем куклам

В Подмосковье молодой отчим растлевал четырехлетнюю дочь супруги

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Depositphotos

Отчима-насильника из Подмосковья разоблачили благодаря признанию, сделанному его жертвой во время игры с куклами, пишет mk.ru.

Недавно четырехлетняя девочка гостила у бабушки и дедушки в одном из городов на северо-востоке Московской области. Ее 26-летняя мать, находившаяся там же, случайно услышала, о чем маленькая дочь говорит с куклами. Женщина начала расспрашивать ребенка и выяснила, что отчим заставлял играть ее в странную игру в чупа-чупс.

Как уточняется, 22-летний мужчина начал жить с матерью и дочерью в октябре 2023 года. Всем казалось, что у отчима идеальные отношения с падчерицей, он с готовностью проводил с ней время, забирал из детского сада, записывал видео во время прогулок. Однако, как стало известно из рассказа жертвы, все это время мужчина ее растлевал.

Мать девочки обратилась в полицию с заявлением, едва услышав признание дочери. Вскоре подозреваемого задержали. Родственники мужчины уверены, что он не имеет отношения к тому, в чем его обвиняют. По словам близких фигуранта, начатое уголовное разбирательство может быть местью со стороны матери девочки из-за найденной в телефоне партнера переписки с другой женщиной.

Ранее в Петербурге отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу и пытался сбежать в Узбекистан.

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