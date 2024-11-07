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Диетолог объяснила, как быстро и легко слезть с «сахарной иглы»

Диетолог Журавлева: для отказа от сладкого нужно попытаться обмануть мозг

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Shutterstock

Для отказа от сладкого в рационе без последствий в виде срывов, нужно постараться обмануть мозг несколькими полезными привычками, считает диетолог Полина Журавлева. В беседе с Общественной Службой Новостей она призвала сделать незаметным переход к жизни без сладостей, используя натуральные сахарозаменители.

Врач напомнила о серьезных рисках для здоровья, которые несет злоупотребление сладким – диабет, ожирение, плохая кожа, проблемы с сердцем и сосудами и так далее. Она порекомендовала сгладить отказ от сахара с помощью таких заменителей, как стевия, эритриол, мед и кленовый сироп. Их можно добавлять в каши по утрам, смузи, кофе и так далее.

«Чтобы почувствовать сладость даже в менее сладкой пище, я советую добавить к блюдам щепотку соли или каплю лимонного сока. Это поможет сделать вкус более ярким и насыщенным, обманывая мозг, будто вы потребляете больше сахара, чем есть на самом деле», — добавила диетолог, отметив, что так можно делать даже с кофе.

По схожей схеме можно отказаться и от острой пищи, который в избытке достаточно вредна. Журавлева призвала вместо таких блюд добавлять в рацион продукты с натуральной сладостью – к примеру, батат, морковь. Они могут помочь предотвратить переедание острыми блюдами, считает диетолог.

Ранее врач назвала россиянам плюсы и минусы советских диет.

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