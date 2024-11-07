«Папа побежал в пролом в стене»: жительница Нововоронежа – о взрыве газа в квартире девятиэтажки

Жительница города Нововоронежа Диана рассказала «Газете.Ru», что в спальне ее родителей упала стена после взрыва газа в соседней квартире. Кровать, на которой спала ее мама, засыпало кирпичами.

«Мои родители в шоке. Мама сейчас на больничном, но главное, что она жива и отделалась ушибами! Это настоящее чудо. Взрывом из соседней квартиры выбило стену прямо в мамину спальню и кирпичами засыпало кровать, на которой в этот момент она спала. Папа кинулся на помощь маме и через пролом в стене побежал в ту квартиру, где случился взрыв, пытаясь отыскать живых. Но поскольку никого не нашел, а пожар полыхал, они выбежали на улицу. Выбежали практически в одних ночнушках. Теперь между нашими квартирами нет стены, такой силы был взрыв», — сказала она.

По словам Дианы, мебель и техника в спальне ее родителей сгорела или находится под завалами, в других комнатах все покрыто гарью и копотью. Семья не знает, как и когда сможет восстановить пострадавшее жилье.

«Сейчас пытаемся отстирать хоть какую-то одежду родителей и отмыть хоть какую-то обувь, чтобы хоть на улицу выйти можно было. Я забрала родителей к себе. Мы все на успокоительных, не спим ночами. Что теперь делать, мы не знаем. Жить там невозможно, и неизвестно, как и когда ее восстанавливать, и можно ли в принципе восстановить. Мои родители — работающие пенсионеры. Оба ветераны труда. Мама 40 лет проработала учителем. Папа 40 лет проработал слесарем на АЭС и ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС. Если честно, пока мы в шоке, что-то пытаемся спасти, но что делать в целом и где брать на это средства — не знаем. Очень надеемся, что нам помогут представители власти, потому что пока никаких конкретных обещаний не было», — пояснила она.

Утром 6 ноября пресс-служба МЧС РФ сообщила, что в одной из квартир девятиэтажного жилого дома в городе Нововоронеж произошел взрыв газа. После этого на втором этаже начался пожар.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в связи с инцидентом в городе ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). По его словам, в результате пожара пострадали четыре человека. Трое из них были госпитализированы, еще одного спасти не удалось. Пламя повредило три квартиры, уточнил Гусев.

Ранее в Карачаево-Черкесии произошел взрыв газа в многоквартирном доме.