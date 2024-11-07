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В канадском озере нашли бутылку с посланием, написанным 26 лет назад

UPI: школьница из Онтарио нашла в озере бутылку с посланием, написанным в 1998 году

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Windsor-Essex Catholic District School Board/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В канадском озере нашли бутылку с посланием, написанным 26 лет назад, пишет UPI.

Как пишут СМИ, послание было найдено ученицей католической начальной школы Святого Иоанна Крестителя в Онтарио, когда девочка гуляла с бабушкой. Выяснилось, что письмо написала в 1998 году женщина по имени Макензи Ван Эйк — тогда она училась в четвертом классе.

В письме содержались размышления о воде в Великих озерах, а также отзывы о прочитанных книгах. Сама Макензи призналась, что все эти годы вспоминала о своем послании и надеялась, что его кто-то однажды найдет.

«Это было незабываемо — сделать что-то подобное, бросить что-то и подумать, что, может быть, кто-то это потом найдет», — поделилась она эмоциями.

Ранее археологи нашли 200-летнее послание в бутылке, оставленное археологом из прошлого.

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