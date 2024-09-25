Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Археологи нашли 200-летнее послание в бутылке, оставленное археологом из прошлого

UPI: во Франции археологи во время раскопок нашли 200-летнее послание в бутылке

close
Eu/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Археологи во Франции нашли послание в бутылке, которому около 200 лет, пишет UPI.

Как сообщают СМИ, студенты, участвующие в археологических раскопках во французском городе, нашли послание в бутылке, оставленное другим археологом 200 лет назад. Гийом Блондель, руководитель региональной археологической службы, рассказал, что практиканты работали на месте руин галльской деревни, находящейся под угрозой эрозии, когда наткнулись на стеклянный сосуд внутри глиняного горшка.

В послании, оставленном Фере, уроженцем Дьеппа и известным археологом своего времени, говорится о проведенных раскопках в январе 1825 года на территории, известной как Сите-де-Лим, или Лагерь Цезаря.

«Это был абсолютно волшебный момент. Мы знали, что здесь когда-то проводились раскопки, но найти это 200-летнее послание стало полнейшей неожиданностью», — поделился эмоциями Блондель.

По словам мужчины, местные архивы подтверждают, что Фере действительно был известным археологом, который оставил заметный след в истории исследований данной территории.

Ранее бутылку с посланием, брошенную в воду 60 лет назад, прибило к берегу в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами