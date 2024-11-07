Губернатор Подмосковья рассказал молодежи о целеустремленности на примере Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп «постоянно что-то генерирует» и, несмотря на солидный возраст, стремится к новым достижениям. Об этом на встрече с активистами «Движения первых» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Вчерашнее событие, которое состоялось в Америке, где Дональд Трамп победил, — оно заслуживает внимания. Потому что человек в весьма преклонном возрасте постоянно что-то генерирует», — приводит 360.ru слова главы региона.

Он также выразил надежду, что все, что новый американский лидер будет генерировать, пойдет на пользу России. Ребятам Воробьев напомнил о важности обладать добрым «зарядом энергии» и желанием стремиться к реализации своих целей — по мнению Воробьева, это по-настоящему заслуживает уважения. По-хорошему одержимый желанием человек может сделать что угодно и реализоваться в любом амплуа — даже научиться управлять самолетом, убежден глава Подмосковья.

«Все это всегда заслуживает уважения», — подчеркнул он.

Напомним, накануне Трамп во второй раз одержал победу в президентских выборах, обойдя свою соперницу от демпартии Камалу Харрис с 291 голосом выборщиков при необходимых для победы 270. Объявляя себя президентом, Трамп вновь пообещал «остановить все войны». СМИ уже написали о шагах, предварительно включенных в план завершения российско-украинского конфликта, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле не исключили общения Путина и Трампа до инаугурации.