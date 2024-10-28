Россиянин, взявший отчество Люциферович, преследует женщин-следователей

Житель Челябинска занимается сталкингом, среди его жертв — сотрудницы Следственного комитета и прокуратуры. Об этом пишет Ural Mash.

По данным Telegram-канала, мужчина некоторое время назад сменил имя на «Никитос Люциферович». Сам он утверждает, что сделал это в память о свое бывшей возлюбленной и для того, чтобы упростить взаимодействие с приставами.

Теперь челябинец мешает жить женщинам-следователям, он регулярно пишет обращения в СК и ходит на личные приемы. Горожанин называет сотрудниц ведомства «чиками», а заместителя прокурора — «красивой декорацией», и откровенно «признается в любви» к ним.

Его поведение указывает на явные проблемы с психическим состоянием, однако сделать что-либо с неадекватным мужчиной правоохранительные органы не могут.

Ранее суд в Екатеринбурге вынес приговор поджигателю военкомата, называющему себя фюрером.