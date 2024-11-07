Россиянам рассказали о пользе сухофруктов для здоровья

Включение 100–200 г сухофруктов в ежедневный рацион питания поможет поддержать здоровье сердца. Об этом NEWS.ru рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов.

По его словам, особое внимание стоит уделить кураге, черносливу, финикам и изюму. Он уточнил, что в них содержится больше витаминов на единицу массы, чем в исходном продукте. В частности, в составе сухофруктов есть большое количество меди, калия, магния, железа и кальция.

«Исключение составляет витамин С, его количество при обезвоживании уменьшается. Из-за уменьшения количества влаги в получаемом продукте возрастает также содержание микроэлементов, поэтому сухофрукты — важный источник калия, кальция, магния, железа, меди», — заключил Наполов.

Врач-диетолог сети клиник «Поликлиника.ру» Татьяна Кузнецова до этого рассказала «Газете.Ru», что сухофрукты — это кладовая разнообразных питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Одними из самых полезных и распространенных являются курага, чернослив, финики, изюм и инжир, уточнила она.

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