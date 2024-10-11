Терапевт назвала продукты, которые провоцируют скачки сахара

Сладкие десерты, выпечка, сухофрукты, а также сладкие фрукты в большом количестве поднимают глюкозу и способствуют быстрому отложению жира. Об этом сообщила терапевт, дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Баранова, пишет «Российская газета».

Она обратила внимание на то, что самые опасные калории — это так называемые короткие углеводы. Их источниками и являются перечисленные продукты.

Баранова рекомендовала употреблять цельные крупы, поскольку они дают необходимое количество медленно высвобождающейся глюкозы.

Также терапевт призвала не забывать о важной роли белков и жиров.

«Именно жиры дают хорошую долгую энергию», — подчеркнула кандидат медицинских наук.

До этого сообщалось, что ученые из канадской биотехнологической компании Klick Labs обнаружили связь между уровнем глюкозы в крови и высотой голоса человека. Выяснилось, что люди с повышенным уровнем сахара в организме начинают говорить более высоким голосом. Открытие может проложить дорогу к созданию неинвазивных способов мониторинга концентрации сахара в организме пациентов с диабетом 2-го типа.

Ранее врач рассказала, как оценить риск развития сахарного диабета в домашних условиях.