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Мужчину посадили в тюрьму за оскорбительные записки на почтовом ящике соседки

Mothership: сингапурец сел в тюрьму за записки с оскорблениями на почтовом ящике соседки

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Shutterstock

Мужчину из Сингапура приговорили к тюремному заключению за оскорбительные записки, которые он клеил на почтовый ящик соседки, пишет Mothership.

В Сингапуре 55-летнего мужчину приговорили к пяти неделям тюремного заключения за оскорбление соседки из Китая. По данным полиции, он приклеивал на ее почтовые ящики записки с расистскими текстами, потому что ему не нравилось, что дочь китаянки сильно шумит.

Женщина, подавая заявление в полицию, рассказала, что так продолжается уже не первый год. Она боится, что сосед может в любой момент напасть на нее или на ее семью, поэтому попросила принять меры.

Закон оказался на стороне женщины. Сам сосед не стал раскаиваться в содеянном и считает, что ничего плохого не сделал. Однако семья мужчины принесла свои извинения потерпевшей.

Ранее в Сингапуре суд запретил сестре заходить в комнату брата в течение восьми лет.

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