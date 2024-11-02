В Сингапуре суд запретил сестре заходить в комнату брата в течение 8 лет

В Сингапуре суд запретил сестре мужчины в течение восьми лет заходить в его комнату, чтобы сделать там уборку, пишет Mothership.

В Сингапуре 40-летняя женщина регулярно заходила в комнату брата, чтобы делать там уборку в поздние часы. Мужчина был категорически против этого и несколько раз оказывался в больнице с нервным срывом, потому что родственница отказывалась его слушать. В конечном итоге разногласия привели к обращению в семейный суд.

Брат утверждал, что сестра вторгалась в его личное пространство, что негативно сказывалось на его психическом здоровье. Сестра же объясняла свои действия необходимостью поддерживать чистоту, так как, по ее словам, никто кроме нее этим и не занимался.

Судья, рассматривая дело, отметил, что, несмотря на то, что ответчица не понимала последствий своего поведения, а ее действия привели к психологическому насилию над истцом, суд встал на сторону брата, подчеркнув необходимость охраны личных границ в семье.

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