Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сингапуре суд запретил сестре заходить в комнату брата в течение 8 лет

Mothership: суд в Сингапуре запретил женщине 8 лет заходить в комнату брата ради уборки

close
Shutterstock

В Сингапуре суд запретил сестре мужчины в течение восьми лет заходить в его комнату, чтобы сделать там уборку, пишет Mothership.

В Сингапуре 40-летняя женщина регулярно заходила в комнату брата, чтобы делать там уборку в поздние часы. Мужчина был категорически против этого и несколько раз оказывался в больнице с нервным срывом, потому что родственница отказывалась его слушать. В конечном итоге разногласия привели к обращению в семейный суд.

Брат утверждал, что сестра вторгалась в его личное пространство, что негативно сказывалось на его психическом здоровье. Сестра же объясняла свои действия необходимостью поддерживать чистоту, так как, по ее словам, никто кроме нее этим и не занимался.

Судья, рассматривая дело, отметил, что, несмотря на то, что ответчица не понимала последствий своего поведения, а ее действия привели к психологическому насилию над истцом, суд встал на сторону брата, подчеркнув необходимость охраны личных границ в семье.

Ранее в США военный пробрался в спальню 11-летней девочки, разделся и напал на нее с ножом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами