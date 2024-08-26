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Роспотребнадзор рекомендовал усилить меры по выявлению оспы обезьян

Роспотребнадзор: рекомендуется изоляция общавшихся с больными оспой обезьян

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Роспотребнадзор рекомендовал усилить меры по выявлению лиц с симптомами, не исключающими оспу обезьян. Об этом сообщается на сайте службы.

Отмечается, что речь идет о лицах, прибывших из эпидемически неблагополучных стран.

Также рекомендуется принять дополнительные меры по обеспечению готовности бригад скорой к оказанию помощи больным с подозрением на оспу обезьян.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует изолировать контактировавших с больными оспой обезьян сроком на три недели.

До этого Роспотребнадзор заявил, что на текущий момент риск распространения оспы обезьян на территории Евразийского региона низкий. В ведомстве добавили, что совет главных санитарных врачей Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пришел к подобному выводу по итогам исследования.

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что оспа обезьян не станет новым коронавирусом и не потребует карантина. Также нет необходимости в массовой вакцинации.

Ранее в Центре имени Гамалеи оценили эффективность вакцины от оспы обезьян.

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