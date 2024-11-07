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Поцарапавший 50 машин уралец объяснил, зачем он это сделал

В Челябинске задержали безработного, поцарапавшего 50 машин у Госавтоинспекции

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ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске полицейские задержали мужчину, которого подозревают в порче десятков автомобилей местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Южного Урала.

Предполагаемым злоумышленником оказался местный житель 1988 года рождения. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что мысль поцарапать 50 машин, припаркованных на улице Харлова, возникла спонтанно. Вандал уточнил, что в тот момент был пьян.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 ноября недалеко от Госавтоинспекции, злоумышленник повредил 50 авто: он шел вдоль припаркованных машин и царапал им лобовые стекла и капоты.

На нарушителя составили административный протокол о мелком хулиганстве.

«Сотрудники полиции информируют граждан, чье имущество пострадало от противоправных действий задержанного, что они могут обратиться в суд в частном порядке для возмещения полученного ущерба», — отметили правоохранители.

Ранее автоюрист рассказал, во сколько обойдется драка на дороге.

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