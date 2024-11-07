Завершено расследование по делу вторгшихся в Курскую область бойцов ВСУ

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в отношении семи бойцов территориальной обороны вооруженных формирований Украины (ВФУ), вторгшихся в Курскую область в августе. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, в начале августа военные 202-го батальона 103-й бригады ВФУ бригады Анатолий Волошин, Владимир Аршулик, Сергей Караев, Александр Дойчук, Зиновий Сигерич, Андриан Кульбаба и Олег Вовк, действуя в составе формирований, незаконно пересекли государственную границу РФ.

«На территории Кореневского района Курской области они неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и мирному населению», — сообщили в СК.

Задержанные обвиняются по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Все материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем будут направлены в суд.

До этого военные следователи возбудили уголовное дело в отношении украинских военных за обстрел магазина в Курской области.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее раскрыты потери ВСУ за все время боев в Курской области.