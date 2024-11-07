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Фигурант дела о подрыве машины в Бердянске раскаялся в содеянном

СК РФ: экс-сотрудник прокуратуры Украины раскаялся в подрыве машины знакомого

Бывший сотрудник украинской прокуратуры, задержанный за подрыв автомобиля в Запорожской области, раскаялся в содеянном. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Из заявления следует, что мужчина действовал по заданию Главного управления разведки министерства обороны Украины. По информации ведомства, ему пообещали предоставить денежное вознаграждение в размере $10 тыс.

При этом публикация дополнена видео, снятым во время допроса экс-сотрудника прокуратуры. В ролике он рассказал, что «подобрал» взрывное устройство в лесопосадке на территории Запорожской области.

«Заложил [взрывчатку] 30 сентября вечером. Общался с заказчиками через приложение. Да, я раскаиваюсь», — отметил мужчина.

7 ноября агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко и Центр общественных связей Федеральной службы безопасности РФ сообщило о задержании бывшего сотрудника прокуратуры Украины, подозреваемого в подрыве автомобиля своего знакомого в городе Бердянск в Запорожской области. Машина принадлежала кандидату на должность судьи.

В материале уточнялось, что взрывное устройство детонировало 2 октября. Однако в тот момент в транспортном средстве никого не было, поэтому удалось обойтись без пострадавших.

Тем не менее мужчине предъявили обвинения по статьям о незаконном обороте взрывчатки и покушении на совершение террористического акта. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Запорожской области подорвали автомобиль начальника охраны местной АЭС.

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