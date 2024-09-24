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Библиотека закрылась из-за посетителя, подкинувшего коробку от DVD-диска с тараканами

UPI: в США библиотека закрылась на 3 дня из-за DVD-диска с тараканами

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Shutterstock

Библиотека в США закрылась после того, как один из посетителей подкинул коробку от DVD-диска, из которой выползли тараканы, пишет UPI.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в библиотеке Royal Oak, расположенной в пригороде Детройта. Там работники обнаружили, что в коробке с DVD-диском, оставленной посетителем в контейнере для возврата книг, находятся тараканы.

Библиотека была закрыта на три дня, чтобы провести дезинфекцию и проверить все помещения на наличие других вредителей. Все книги и другие материалы, находившиеся в непосредственной близости от места обнаружения тараканов, были помещены в изоляцию в специальном гараже библиотеки.

В своем сообщении в социальных сетях руководство библиотеки заверило пользователей, что здание регулярно проверяется на наличие насекомых. Также было отмечено, что, несмотря на временную приостановку работы, все книги находятся в сохранности.

Ранее в библиотеке в США двое мужчин подрались с использованием ножа и топора.

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