Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд оставил блогера Лерчек и ее бывшего мужа под домашним арестом

Мосгорсуд оставил в силе домашний арест блогеру Лерчек и ее экс-мужу

close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Московский городской суд признал законным решение столичного Троицкого суда и оставил блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее бывшего супруга под домашним арестом. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу защитников — без удовлетворения», — заключила судья.

Как стало известно во время заседания, защитники Лерчек и ее бывшего мужа подали апелляционную жалобу о мере пресечения, которую выбрал суд, однако иск отклонили.

Защита настаивала на том, чтобы меру пресечения смягчили, и предоставила суду характеристики из ФСИН. Несмотря на это, решение было принято не в пользу Лерчек: ей по-прежнему запрещено сопровождать детей на прогулке и в школу.

Самой Чекалиной и ее бывшего супруга на заседании не было. Артему Чекалину сняли некоторые ограничения и разрешили общаться с близкими родственниками.

4 октября Чекалину и ее экс-супруга арестовали по обвинению в совершении валютных операций с помощью подложных документов.

В прошлом месяце маркетинговое агентство обратилось в суд с требованием взыскать с компании Чекалиной 870 тысяч рублей. Подробностей разбирательства пока не появилось.

Ранее Валерия Чекалина снизила стоимость своего поместья на миллиард рублей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами