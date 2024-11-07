Суд оставил блогера Лерчек и ее бывшего мужа под домашним арестом

Московский городской суд признал законным решение столичного Троицкого суда и оставил блогера Валерию Чекалину (Лерчек) и ее бывшего супруга под домашним арестом. Об этом сообщает ТАСС.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу защитников — без удовлетворения», — заключила судья.

Как стало известно во время заседания, защитники Лерчек и ее бывшего мужа подали апелляционную жалобу о мере пресечения, которую выбрал суд, однако иск отклонили.

Защита настаивала на том, чтобы меру пресечения смягчили, и предоставила суду характеристики из ФСИН. Несмотря на это, решение было принято не в пользу Лерчек: ей по-прежнему запрещено сопровождать детей на прогулке и в школу.

Самой Чекалиной и ее бывшего супруга на заседании не было. Артему Чекалину сняли некоторые ограничения и разрешили общаться с близкими родственниками.

4 октября Чекалину и ее экс-супруга арестовали по обвинению в совершении валютных операций с помощью подложных документов.

В прошлом месяце маркетинговое агентство обратилось в суд с требованием взыскать с компании Чекалиной 870 тысяч рублей. Подробностей разбирательства пока не появилось.

Ранее Валерия Чекалина снизила стоимость своего поместья на миллиард рублей.