Против компании блогерши Лерчек подали многотысячный иск

Маркетинговое агентство «Флоктори» обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с компании «Би Фит» блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) 870 тыс. рублей. Об этом стало известно из картотеки суда.

Подробностей судебного разбирательства пока нет. Telegram-канал «Светский хроник» предполагает, что фирма «Флоктори» оказывала Чекалиной услуги по продвижению ее косметики, но не получила оплату, что и стало причиной иска.

Накануне стало известно, что компания «Би Фит» подала иск в московский суд против ООО «Маркет-Здоровье». Она обвинила маркетплейс в нарушении условий договоров поставки. Всего фирма Лерчек хочет взыскать с компании 3 млн 417 тыс. 884 рублей и 66 копеек.

4 октября суд отправил Валерию и ее бывшего супруга Артема Чекалиных под домашний арест по обвинению в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей, которые тот совершил для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.

Ранее сообщалось, что Блиновская продает всю недвижимость ради погашения миллиардного долга.