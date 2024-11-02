Лерчек сбросила цену на свой особняк на миллиард

Поместье блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) стало дешевле на миллиард рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В апреле особняк с панорамным остеклением в элитном поселке «Агаларов эстейт» в Истре продавали за $21 млн (1,8 млрд рублей), сейчас владельцы просят за него 879,9 млн рублей.

От дома отказываются по причине недостроя и того, что у него двое хозяев — в конце мая 2024 года перед разводом супруги Чекалины поделили поместье пополам, хотя изначально владелицей была Лерчек. 10 июля суд расторг брак Чекалиных после 12 лет совместной жизни.

Особняк Чекалиных трехэтажный, его площадь — 2,1 тыс. кв. м, с домом продается участок в 56 соток. На цокольном этаже есть гараж на десять люксовых машин и свой кинозал.

4 октября суд отправил Валерию и ее бывшего супруга Артема Чекалиных под домашний арест по обвинению в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей, которые тот совершил для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.

Ранее сообщалось, что Блиновская продает всю недвижимость ради погашения миллиардного долга.