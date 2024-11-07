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Бывшего мэра Сургута обвинили в коммерческом подкупе на 6 млн рублей

СК: экс-глава Сургута обвиняется в коммерческом подкупе на сумму более 6 млн

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Бывшего главу Сургута Андрея Филатова вместе с сотрудниками управляющей компании обвинили в коммерческом подкупе на сумму не менее 6 млн рублей. Об этом сообщает СУ СК России по ХМАО.

«Сумма незаконно полученных обвиняемыми денежных средств, установленная в настоящее время, составляет более 6 млн рублей. Проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на выявление дополнительных фактов преступной деятельности фигурантов и всех лиц, причастных к совершению преступлений», — сообщили в ведомстве.

По версии следствия, при содействии Филатова учредитель и руководитель одной из компаний получил эту сумму от подрядчиков, которые обслуживают жилые дома в Нижневартовске. В ответ на это им пообещали успешное заключение договоров подряда и их пролонгацию.

В отношении пяти человек возбуждены дела о подкупе и посредничестве в нем. Четверо из пяти обвиняемых арестованы.

Несколько дней назад Филатова задержали по подозрению в коррупции и превышении должностных полномочий.

Ранее сотрудники ФСБ обыскали офис федеральной налоговой службы в Новом Уренгое.

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