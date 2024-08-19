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Танцевавших под немецкие марши москвичей задержали в Санкт-Петербурге

Троих москвичей задержали в Петербурге из-за танцев под немецкие марши

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Shutterstock

Молодых людей, приехавших в Петербург из Москвы, задержали за пьяную выходку в центре города. Об этом сообщили в петербургской полиции.

Правоохранители установили, что видео, на котором юноши в темное время суток танцуют под немецкие марши времен Второй мировой войны у дома на Васильевском острове, было записано 16 августа. В ролике, опубликованном позже в сети, туристы «обнажались и демонстрировали жесты, визуально схожие с приветствием войск нацистской Германии».

После этого молодых людей, которые собирались вернуться в родной город, задержали на Московском вокзале. В ходе допроса молодые люди заявили, что раскаиваются в содеянном, и признались, что были пьяны в момент съемки скандального ролика. Какое наказание грозит задержанным, пока неизвестно. Четвертого героя видео сейчас разыскивают.

Ранее в Германии мужчины катались на военном автомобиле, демонстрируя нацистское приветствие.

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