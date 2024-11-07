Россиянин пытался через суд избавиться от стелы в память о ВОВ на своем участке и проиграл

Мужчина выкупил землю в Нижегородской области и попытался избавиться от установленной там стелы в память о солдатах ВОВ. Об этом сообщает Ni Mash.

Житель Лысковского округа выкупил землю у сельского клуба в Красном Оселке. Как уточняется, стелу в честь павших воинов-односельчан поставили на территории казенного учреждения в 1965 году, однако монумент мешал новому владельцу, поэтому он решил убрать его со своего участка через суд.

В иске мужчина указал, что стела не позволяет ему целиком использовать свою землю. Однако суд отказался принять его доводы и установил, что плита с именами воинов — объект культурного наследия. Также владельцу сообщили, что по документам стела вообще находится на соседнем участке.

Хозяин земли подал апелляцию и инициировал кассационное производство, однако решение суда не поменялось.

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