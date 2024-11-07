На Кубани вандал повредил десятки надгробий на кладбище

На Кубани мужчина повредил десятки надгробий на станичном кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Данные о повреждении могил на кладбище в станице Архангельской Тихорецкого района поступили в полицию утром 5 ноября. На место была отправлена следственно-оперативная группа, которая зафиксировала 53 факта повреждения надгробных сооружений.

Подозреваемого в вандализме объявили в розыск. Сегодня стало известно, что причастным к порче монументов оказался неоднократно судимый 35-летний местный житель. Предварительно, рецидивист устроил погром на кладбище, находясь в состоянии опьянения.

Возбуждено дело о надругательстве над местами захоронения, подозреваемого уже отправили под стражу. Расследование продолжается.

Ранее девушку обвинили в осквернении могил после фотосессии на кладбище Новосибирска.