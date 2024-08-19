Девушку обвинили в осквернении могил после фотосессии на кладбище Новосибирска

Жительницу Новосибирска обвинили в осквернении захоронений из-за съемки на кладбище. Об этом сообщает издание VN.ru.

Недавно девушка опубликовала ролик, который записала на одном из местных кладбищ. В видео она, одевшись в черный костюм, гуляла среди могил и прикуривала от свечи.

Публикация привлекла внимание активистов «Русской общины», теперь общественники намерены привлечь сибирячку к ответственности за «глумление над могилами» и «неподобающее поведение при посещении кладбища». Они уже написали заявление в полицию и попросили правоохранителей найти виновную.

За надругательство над местами захоронения девушке может грозить реальный срок.

До этого подростка приговорили к лишению свободы за осквернение флага на могиле участника СВО.

Ранее стало известно, что «ясновидящей» из Ставрополья грозит наказание за проведение обрядов на кладбище.