Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Девушку обвинили в осквернении могил после фотосессии на кладбище Новосибирска

Жительницу Новосибирска обвинили в осквернении могил из-за съемки на кладбище

close
100%
Depositphotos

Жительницу Новосибирска обвинили в осквернении захоронений из-за съемки на кладбище. Об этом сообщает издание VN.ru.

Недавно девушка опубликовала ролик, который записала на одном из местных кладбищ. В видео она, одевшись в черный костюм, гуляла среди могил и прикуривала от свечи.

Публикация привлекла внимание активистов «Русской общины», теперь общественники намерены привлечь сибирячку к ответственности за «глумление над могилами» и «неподобающее поведение при посещении кладбища». Они уже написали заявление в полицию и попросили правоохранителей найти виновную.

За надругательство над местами захоронения девушке может грозить реальный срок.

До этого подростка приговорили к лишению свободы за осквернение флага на могиле участника СВО.

Ранее стало известно, что «ясновидящей» из Ставрополья грозит наказание за проведение обрядов на кладбище.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами