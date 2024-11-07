Посетители индийского храма приняли конденсат кондиционера за святую воду

Посетители индийского храма приняли конденсат кондиционера, капающий на скульптуру, за святую воду, пишет Oddity Central.

В Индии верующие выстраивались в очередь, чтобы выпить, как они думали, святую воду, капающую со скульптуры слона. Однако, как стало известно позже, это был конденсат от системы кондиционирования храма.

Представители храма призвали людей прекратить употребление этой жидкости, отметив, что настоящая священная вода должна содержать ингредиенты, такие как туласи и лепестки роз. Эксперты также предупредили прихожан о потенциальных рисках для здоровья, связанных с бактериями и грибками в конденсате.

«Мы приходим сюда с глубокой верой, и теперь эта новость разбивает нам сердца», — рассказал один из местных жителей.

Ранее в Индии священник пообещал прихожанке решить проблемы с мужем и изнасиловал ее.