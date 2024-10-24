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Священник пообещал прихожанке решить проблемы с мужем и изнасиловал ее

В Индии священник изнасиловал прихожанку, просившую решить проблемы с мужем

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Depositphotos

В Индии священник пообещал прихожанке решить проблемы с мужем, накормил ее наркотиками и изнасиловал. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает mk.ru.

По информации издания, инцидент произошел в штате Раджастхан. Женщина пришла в храм в районе Сикар, познакомилась там со священником и рассказала ему о проблемах с супругом.

Священник пообещал ей помочь и предложил съесть сладость, которая находилась в храме в качестве религиозного подношения. Женщина послушала его и употребила предложенное лакомство в пищу — оказалось, что в нем были подмешаны наркотики.

После этого священник трижды надругался над прихожанкой, которая не смогла оказать ему сопротивление. При этом там также находились помощники злоумышленника, которые снимали происходящее на камеру и угрожали женщине.

В инциденте разбирается полиция. Прочие обстоятельства не уточняются.

Ранее американец похитил незнакомку и заставил дать брачные клятвы под угрозой пистолета.

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