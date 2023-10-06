СК предъявил обвинения главе турфирмы по делу о выселении российских детей из отеля в Турции

Главу турфирмы «Колибри-ТУР МСК» Наталию Маркину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере по делу о выселении российских детей из отеля в Турции, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

По информации следствия, с 1 января 2020 по 8 августа 2023 года сотрудники ООО «Колибри-Тур МСК» и ИП Маркина Н.В. заключили около 100 договоров на более чем 1 млн рублей по организации детского отдыха в Турции, при этом в действительности условия договоров выполнять не планировали.

С 1 июня по 6 августа этого года фигуранты дела не оплатили проживание 90 детей в гостиничных номерах турецкого отеля, из-за чего детей, самому младшему из которых было шесть лет, выгнали на улицу в ночное время.

В конце августа суд назначил ООО «Колибри-ТУР МСК» штраф в размере 5 млн рублей за незаконную отправку детей на отдых в Турцию. Проверка выявила, что компания не является туроператором и не обладает полномочиями по оказанию услуг детского отдыха.

Инцидент произошел в начале августа. Детей выселили из отеля в Кемере посреди ночи из-за неоплаты их проживания. Несовершеннолетние вернулись в Россию 11 августа.

Ранее The Guardian писало, что МВД Британии вернет детей мигрантов в отель, откуда уже похитили 136 детей.