Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ресторан хочет вернуть деньги клиенту, который заплатил за ужин в 100 раз больше чека

В Таиланде мужчина заплатил за ужин в ресторане в 100 раз больше чека

close
Shutterstock

Тайский ресторан ищет клиента, заплатившего в 100 раз больше чека после ужина, пишет Thaiger.

Ресторан Neua Luan Luan в Бангкоке опубликовал пост на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), чтобы обратиться к гостю, который 3 ноября поужинал примерно на 2 тыс. батов, но заплатил в 100 раз больше. Известно, что самым дорогим блюдом в его чеке были каруби, то есть говяжьи ребрышки, которые обошлись мужчине в 690 батов (около 2 тыс. руб.).

После трапезы мужчина вместо 2 020,91 батов перевел на счет ресторана 202 091 батов (574 тыс. рублей), вероятно, случайно из-за ошибки в десятичной точке. Известно, что клиент, судя по всему, был пожилым и пока не обращался за возвратом средств. В заведении надеются, что он сам выйдет на связь, но уже связались с банком.

В соцсетях предположили, что посетитель мог не заметить ошибку из-за своего богатства, и потерянная сумма не является значительной для него.

Ранее Трамп оставил $500 чаевых официанту в рамках своей предвыборной кампании.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами