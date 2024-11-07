Ресторан хочет вернуть деньги клиенту, который заплатил за ужин в 100 раз больше чека

Тайский ресторан ищет клиента, заплатившего в 100 раз больше чека после ужина, пишет Thaiger.

Ресторан Neua Luan Luan в Бангкоке опубликовал пост на Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), чтобы обратиться к гостю, который 3 ноября поужинал примерно на 2 тыс. батов, но заплатил в 100 раз больше. Известно, что самым дорогим блюдом в его чеке были каруби, то есть говяжьи ребрышки, которые обошлись мужчине в 690 батов (около 2 тыс. руб.).

После трапезы мужчина вместо 2 020,91 батов перевел на счет ресторана 202 091 батов (574 тыс. рублей), вероятно, случайно из-за ошибки в десятичной точке. Известно, что клиент, судя по всему, был пожилым и пока не обращался за возвратом средств. В заведении надеются, что он сам выйдет на связь, но уже связались с банком.

В соцсетях предположили, что посетитель мог не заметить ошибку из-за своего богатства, и потерянная сумма не является значительной для него.

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