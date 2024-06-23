Трамп оставил $500 чаевых официанту в рамках своей предвыборной кампании

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании оставил в ресторане Tony and Nick's Steaks $500 чаевых, также написав на чеке «долой налоги на чаевые». Об этом сообщает телеканал Fox Business.

Как отмечается в материале, посещение Трампом заведения было незапланированным.

«Экс-президент Трамп в ходе предвыборной кампании неожиданно остановился... в ресторане Tony and Nick's Steaks... Сообщается, что Трамп произвел большое впечатление не только чаевыми в размере 500 долларов, но и тем, что написал на квитанции «долой налоги на чаевые», — говорится в тексте.

В рамках своей предвыборной кампании республиканец обещает в случае возвращения в Белый дом отменить налог с чаевых, которые представляют один из главных доходов работников индустрии развлечений.

До этого американские братья-миллиардеры Тайлер и Кэмерон Уинклвосс пожертвовали экс-президенту США $2 млн биткоинами на его предвыборную кампанию, поскольку Трамп «был за биткоин».

Ранее Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации.