Врач рассказал, как травматический опыт влияет на процесс старения

Травмирующий опыт и хронический стресс могут привести к истощению организма и запуску процессов преждевременного старения. Об этом РИАМО рассказал главный врач клиники Маршака, психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин.

«При длительном стрессе повышенный уровень кортизола может негативно влиять на выработку других важных гормонов, включая половые, которые отвечают за репродуктивную функцию, состояние кожи, сосудов и мышечной ткани», — сказал эксперт.

По его словам, в стрессовых ситуациях организм людей направляет все ресурсы на выработку «гормонов выживания» — кортизола, адреналина и норадреналина, из-за чего страдают молодость и красота. Так, это провоцирует сухость кожи, появление морщин, отеков, выпадение волос. Внутри организма может происходить ускорение старения клеток, снижение противоопухолевого иммунитета, развитие остеопороза, мышечной дистрофии, нарушение обмена веществ, заключил Вашкин.

Врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина до этого говорила, что хронический стресс — это серьезная проблема, требующая внимательного отношения и своевременной коррекции. В первую очередь, по ее словам, необходимо осознать наличие проблемы и провести анализ своих типичных реакций на стрессовые состояния.

Ранее врач рассказал, какие признаки указывают на повышенный уровень стресса.