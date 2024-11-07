Врач рассказал, какие признаки указывают на повышенный уровень стресса

Изменения во внешности или в самочувствии могут говорить о повышении уровня стрессовых гормонов. Об этом РИАМО рассказал главный врач клиники Маршака, психиатр, нарколог Дмитрий Вашкин.

Так, физическими проявлениями повышенного уровня стресса могут быть быстрая утомляемость, нарушение сна и пищеварения, головные боли, учащенное сердцебиение, повышенная потливость, напряжение в мышцах, а также частые простуды. Среди внешних изменений эксперт выделил изменение цвета лица, сухость или жирность кожи, появление акне, темных кругов под глазами, преждевременных морщин и отечности. Врач также отметил, что таких людей также могут появляться раздражительность, тревожность, сложности с концентрацией.

«Если вы заметили у себя несколько из перечисленных симптомов, особенно если они сохраняются более двух недель, это повод обратиться за профессиональной помощью», — заключил Вашкин.

Ученые из Университета Бейлора до этого установили, что продление ночного сна на 46 минут улучшает общее самочувствие, усиливает чувство благодарности, благополучие, стрессоустойчивость и просоциальное поведение.

Ранее были названы продукты, снижающие уровень кортизола при стрессе.