Названы способы борьбы с хроническим стрессом

Хронический стресс — это серьезная проблема, требующая внимательного отношения и своевременной коррекции. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. В первую очередь, по ее словам, необходимо осознать наличие проблемы и провести анализ своих типичных реакций на стрессовые состояния.

Специалист подчеркнула, что борьба со стрессом с помощью импульсивных действий, таких как шопинг, переедание, курение или прием алкоголя, в долгосрочной перспективе лишь усугубляет ситуацию. Вместо этого она посоветовала здоровые альтернативы — медитации, физическую активность, прослушивание любимой музыки и контроль за использованием гаджетов.

«Если самостоятельные попытки справиться со стрессом не приносят результата, необходимо обратиться за помощью к специалистам. Психотерапевты и психиатры могут предложить различные методы лечения, включая медикаментозную терапию. <...> Не стоит заниматься самолечением, так как неправильно подобранные препараты могут лишь усугубить проблему», — заключила врач.

Недавно ученые из Сычуаньского университета в Китае установили, что хронический стресс снижает количество полезных кишечных бактерий рода Lactobacillus, которые играют важную роль в иммунном ответе организма, направленном против рака.

Ранее врач объяснила, как организм человека может сигнализировать о стрессе.