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Ученые выяснили, сколько дополнительного сна нужно для хорошего самочувствия

JРР: 46 дополнительных минут сна улучшают самочувствие и борются со стрессом

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Ученые из Университета Бейлора установили, что продление ночного сна на 46 минут улучшает общее самочувствие, усиливает чувство благодарности, благополучие, стрессоустойчивость и просоциальное поведение. Результаты исследования опубликованы в Journal of Positive Psychology (JРР).

В ходе исследования с участием 90 молодых людей ученые проанализировали влияние режима сна на психическое и социальное благополучие. Участников случайным образом распределили на три группы — с поздним, ранним и оптимальным временем отхода ко сну. После этого исследователи наблюдали, как более долгий сон влиял на психическое и физическое благополучие добровольцев.

Результаты показали, что продление сна в среднем на 46 минут в день приводило к повышению стрессоустойчивости, усилению чувства благодарности и удовлетворенности жизнью. У участников, которые сократили длительность сна на 37 минут, наблюдались ухудшение настроения, восприимчивость к стрессу и усиление чувства неудовлетворенности.

Исследователи также установили, что качественный сон способствует просоциальному поведению. Хорошо выспавшиеся участники чаще проявляли благодарность и были настроены к окружающим более позитивно. Эти выводы соответствуют результатам дополнительного исследования, проведенного с участием 2837 взрослых в Университете Бейлора. Оно показало, что люди с нормальной продолжительностью сна (от семи до девяти часов), на 7–45% чаще занимались благотворительностью.

Ранее ученые выяснили, какой сон повышает вероятность здорового старения.

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