Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист заявил, что пенсии надо повышать каждые три месяца

Экономист Балынин предложил повышать пенсии раз в квартал по реальной инфляции

close
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

В России нужно ввести индексацию пенсий раз в квартал с учетом реальной инфляции по итогам предыдущих трех месяцев. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он назвал такой подход справедливым.

Экономист привел пример: с 1 апреля 2024 года пенсии нужно было бы повысить на 2,32% (инфляция за первый квартал), с 1 июля — на 1,71% (инфляция за второй квартал), с 1 октября — на 2,12% (инфляция за третий квартал). Стоимость пенсионного балла выросла бы так: с 1 апреля 2024 года — с 133,05 рубля до 136,14 рубля, с 1 июля 2024 года — до 138,46 рубля, с 1 октября 2024 года — до 141,4 рубля. А фиксированная выплата к страховой пенсии увеличилась бы следующим образом: с 1 апреля 2024 года — с 8134,88 до 8323,61 рубля, с 1 июля 2024 года — до 8465,94 рубля, с 1 октября 2024 года — до 8645,42 рубля.

«Такой подход к индексации пенсий справедлив, так как это позволило бы пенсионерам оперативнее получать выплаты с учетом актуальных изменений цен. Большинство пенсионеров будут рады видеть в течение года постоянные изменения не только в ценах на полках магазинов, но и в получаемой пенсии», — отметил Балынин.

По словам экономиста, в условиях активной цифровизации социально-экономических процессов данная инициатива не повлечет организационно-технических сложностей.

Балынин подчеркнул, что покупательская способность пенсий россиян по итогам 2024 года не снизится, если прогноз Минэкономразвития России по инфляции (7,3%) не будет превышен.

Средняя пенсия россиян после индексации на 7,5% с 1 января 2024 года составляет 23 405 рублей.

Ранее стало известно, почему пенсии не покрывают базовые потребности россиян.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами