Экономист заявил, что пенсии надо повышать каждые три месяца

В России нужно ввести индексацию пенсий раз в квартал с учетом реальной инфляции по итогам предыдущих трех месяцев. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он назвал такой подход справедливым.

Экономист привел пример: с 1 апреля 2024 года пенсии нужно было бы повысить на 2,32% (инфляция за первый квартал), с 1 июля — на 1,71% (инфляция за второй квартал), с 1 октября — на 2,12% (инфляция за третий квартал). Стоимость пенсионного балла выросла бы так: с 1 апреля 2024 года — с 133,05 рубля до 136,14 рубля, с 1 июля 2024 года — до 138,46 рубля, с 1 октября 2024 года — до 141,4 рубля. А фиксированная выплата к страховой пенсии увеличилась бы следующим образом: с 1 апреля 2024 года — с 8134,88 до 8323,61 рубля, с 1 июля 2024 года — до 8465,94 рубля, с 1 октября 2024 года — до 8645,42 рубля.

«Такой подход к индексации пенсий справедлив, так как это позволило бы пенсионерам оперативнее получать выплаты с учетом актуальных изменений цен. Большинство пенсионеров будут рады видеть в течение года постоянные изменения не только в ценах на полках магазинов, но и в получаемой пенсии», — отметил Балынин.

По словам экономиста, в условиях активной цифровизации социально-экономических процессов данная инициатива не повлечет организационно-технических сложностей.

Балынин подчеркнул, что покупательская способность пенсий россиян по итогам 2024 года не снизится, если прогноз Минэкономразвития России по инфляции (7,3%) не будет превышен.

Средняя пенсия россиян после индексации на 7,5% с 1 января 2024 года составляет 23 405 рублей.

Ранее стало известно, почему пенсии не покрывают базовые потребности россиян.