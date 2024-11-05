Названы продукты, снижающие уровень кортизола при стрессе

При повышенном уровне гормона кортизола человек испытывает стресс. О том, какие продукты помогают снизить уровень кортизола, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Екатерина Казачкова.

Врач отметила, что кортизол играет важную роль в нашем организме. Он помогает справляться с нагрузками и мобилизует ресурсы в критических ситуациях. Но когда стресс становится хроническим, высокий уровень кортизола начинает работать против нас.

«Что происходит при длительном стрессе? Организм постоянно находится в состоянии «боевой готовности». Это приводит к нарушению обмена веществ, проблемам со сном, снижению иммунитета. Люди начинают набирать вес, особенно в области живота. Появляется так называемый «кортизоловый живот». Но есть хорошая новость — мы можем влиять на уровень кортизола с помощью питания. Правильно подобранные продукты помогут снизить негативное воздействие стресса на организм», - заявила специалист.

Среди них она, в частности, назвала темный шоколад. Какао богато антиоксидантами, которые помогают снизить уровень кортизола. Выбирайте шоколад с содержанием какао не менее 70%.

Жирная рыба — омега-3 жирные кислоты, которыми богаты лосось, сардины и скумбрия, помогают регулировать уровень кортизола.

Авокадо — этот фрукт богат витамином В5, который необходим для нормальной работы надпочечников — желез, вырабатывающих кортизол.

Черника — антиоксиданты, содержащиеся в чернике, помогают бороться с окислительным стрессом.

Шпинат и другая зелень — магний, которым богаты эти продукты, помогает успокоить нервную систему.

Цитрусовые — витамин С, содержащийся в апельсинах, грейпфрутах и лимонах, помогает снизить уровень кортизола после стрессовых ситуаций.

Орехи и семена — они богаты цинком, который помогает регулировать работу надпочечников.

При этом врач подчеркнула, что одно лишь включение этих продуктов в рацион не решит проблему хронического стресса. Необходим комплексный подход, включающий правильное питание, физическую активность и работу над психологическим состоянием.

«В своей практике я часто сталкиваюсь с тем, что пациенты недооценивают влияние питания на гормональный фон. Правильно подобранный рацион может творить чудеса. Например, одна из моих пациенток жаловалась на постоянную усталость и набор веса. Анализы показали повышенный уровень кортизола. Мы разработали план питания с акцентом на продукты, снижающие кортизол. Через 4 месяца она не только сбросила 15 кг, но и отметила значительное улучшение самочувствия и прилив энергии», - рассказала эндокринолог.

Однако она обратила внимание, что каждый случай индивидуален — то, что подходит одному человеку, может не подойти другому. Поэтому важно обращаться к специалистам и проводить необходимые обследования.

«Если вы чувствуете, что стресс негативно влияет на ваше здоровье и вес, не стоит откладывать визит к эндокринологу. Своевременная диагностика и правильно подобранная терапия помогут восстановить баланс в организме и улучшить качество жизни», - резюмировала врач.

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