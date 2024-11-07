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Участников братской ОПГ обвинили в массовых убийствах

«Ъ»: пятерых участников братской ОПГ обвинили в 15 убийствах

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Пятерым участникам братской организованной преступной группировки предъявили обвинения в 15 убийствах. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

ОПГ базировалась в городе Братск Иркутской области. Ее участников задержали в разных регионах и этапировали в Москву. Среди них предполагаемый «авторитет» группировки Дмитрий Порошин (Пэрш), который недавно отбыл срок за убийство мужчины под окнами родильного дома.

Как отмечает издание, четверо фигурантов дела (Дмитрий Порошин, Владимир Ярославцев, Махмуд Юнусов и Владислав Марчук) руководят различными компаниями. Пятый — Василий Железнов — нигде не работает.

Следствие считает, что они причастны к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Братска в 1995–2005 годах. Среди них массовое убийство в 2003 году на трассе Усть-Кут—Звездный. По данным СК, они устроили засаду и расстреляли из автоматов компанию криминального авторитета Сергея Королева (Король), которая возвращалась с рыбалки.

Им также инкриминируется вымогательство 1,5 млрд руб. акций и недвижимости у предпринимателей, занимавшихся лесозаготовками. Следователи проверяют задержанных на причастность к целому ряду других убийств и похищений людей.

6 ноября сообщалось, что СК предъявил обвинение двум участникам профессорской ОПГ в Приморье. По версии следствия, фигуранты дела за 30 лет похитили через подконтрольные юридические лица 16 объектов имущества министерства науки и высшего образования РФ путем заключения мнимых сделок, формировавших задолженность вуза перед аффилированными ему подставными организациями.

Ранее ФСБ задержала участников ОПГ, похитивших детей на Урале.

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